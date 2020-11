Vlaams-Brabantse deputatie wil dat Vlaamse regering dringend werk maakt van extra tramlijnen naar Vlaamse Rand

Op dit moment is men bezig met de uitrol van drie tramlijnen in het kader van het Brabantnet: de ringtram Heizel-luchthaven, de sneltram Heizel-Willebroek en de luchthaventram Brussel-Noord-luchthaven. Deze drie projecten tonen volgens de deputatie aan dat het een tiental jaren duurt vooral een initiële goedkeuring door de Vlaamse regering tot realisatie leidt. "Wil de Vlaamse regering haar ambitie waarmaken om het aantal duurzame verplaatsingen in de Vlaamse Rand te verhogen tot 50 procent dan moet er een versnelling hoger worden geschakeld", klinkt het nu bij de provincie. "Het investeringsniveau voor openbaar vervoer moet sterk opgetrokken worden."