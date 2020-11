Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst omgevingsvergunning voor Ineos-project

Eind vorig jaar kreeg Ineos een omgevingsvergunning van de Provincie Antwerpen voor voorbereidende werken voor het zogenaamde "Project One". Ineos wil zo investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia, maar er zou zo'n 56 hectare aan bos voor moeten worden gekapt.

Maar er werd al snel beroep aangetekend door een aantal natuurverenigingen tegen die plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau.

Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning aan het investeringsproject. "Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken", oordeelde de N-VA-minister.

Na die beslissing startten veertien natuurverenigingen meteen een spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning te laten schorsen. Na een eerste onderzoek heeft de Raad hen nu gelijk gegeven. Er zou immers niet genoeg rekening worden gehouden met de mileu-effecten die het project kan veroorzaken.