Reizen Lauwers tevreden met extra ritten De Lijn: “Blij dat onze chauffeurs niet langer thuis moeten zitten”

Ook busbedrijf Reizen Lauwers helpt De Lijn om de extra ritten uit te voeren. “In het begin werden 8 van onze bussen ingezet. Vanaf maandag zullen dat er 11 zijn”, zegt Sandra Lauwers van Reizen Lauwers. “We zijn blij dat we dit kunnen doen. In de eerste plaats voor ons bedrijf, maar vooral voor onze chauffeurs. Zij zitten al thuis sinds de eerste lockdown in maart. Dat zijn ze niet gewoon. Dat ze nu toch kunnen rijden, vinden ze fijn.”

Door de coronacrisis vielen er heel wat reizen die Reizen Lauwers organiseert in het water. Toch blijven ze positief over de toekomst. “We hebben onze brochure voor volgende zomer al klaar. We hopen deze snel te kunnen promoten aan onze klanten.”