Spanje verscherpt maatregelen om migratiestroom naar Canarische Eilanden in te perken

Dit jaar zijn er al 16.000 mensen vanuit West-Afrika overgestoken naar die Spaanse eilandengroep. Dat is bijna tien keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De route vanuit West-Afrika naar de Spaanse archipel op ongeveer 100 kilometer van de Afrikaanse kust wordt zo steeds belangrijker voor migratie naar Europa, naast andere routes via de Middellandse Zee of de Balkan. Het is ook een gevaarlijke route: dit jaar zouden al bijna 500 mensen zijn omgekomen tijdens een poging om de Canarische Eilanden te bereiken. (Lees verder onder de foto).