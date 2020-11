Stabiel aantal coronapatiënten in West-Vlaamse ziekenhuizen: “Maar een derde piek kunnen we absoluut niet aan”

Er zijn dus minder opnames van patiënten, maar ze verlaten minder snel het ziekenhuis. “Er zijn mensen die snel opknappen, maar er zijn er ook die heel traag herstellen en wekenlang in het ziekenhuis liggen. Dus de mensen die we nu zien binnenkomen, zijn zwaarder ziek. Maar dat zijn vaak mensen die thuis al enkele dagen ziek waren. Dat zijn dan mensen die al meer dan 2 weken geleden besmet waren. Dus het effect van die maatregelen kunnen we nog niet zo goed zien. Eigenlijk zouden we de langere herfstvakantie nog eens met een week moeten verlengen. Met zo’n lange periode krijg je een grote knip in de besmettingen.”

“Ik vind zelfs dat ze best de kerstvakantie met een week verlengen. Het idee kan dan zijn om de zomervakantie in te korten. Maar dat is iets voor onderwijsspecialisten natuurlijk. Ik zou ook scholen aanraden om de helft van de klas thuis te laten. En niet de helft van de klassen. Dan is er veel minder volk in de lokalen”, besluit Bernard.