Stad Deinze deelt 10.000 mondmaskers uit aan lagere scholen: “We kunnen het niet verplichten maar raden het aan”

Deinze is al de hele coronacrisis een pionier in het verscherpen of anders toepassen van coronamaatregelen. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) was zo de allereerste in het land die mondmaskers verplichtte in supermarkten deze zomer. Hij werd daar eerst over teruggefloten door partijgenoot en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Later haalde hij toch zijn gram en werd de maatregel zelfs algemeen ingevoerd over het hele land.