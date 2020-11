Leuvense politie belt 80-plussers op tijdens tweede golf: "Luisterend oor meer dan ooit nodig"

De senioreninspecteurs van de Leuvense politie bellen samen met de vrijwilligers van Leuven Helpt en het stadspersoneel alle inwoners van 80 jaar en ouder op om na te vragen hoe ze deze coronacrisis doorkomen. Daarbij krijgen mensen die onlangs een dierbare verloren extra aandacht. "We moeten erg voorzichtig zijn, maar tegelijkertijd moeten we wel voor elkaar blijven zorgen", vertelt Ridouani. "We hebben honderden vrijwilligers die klaar staan om een babbeltje te slaan of om boodschappen te doen bijvoorbeeld." Wanneer de telefonisten geen gehoor krijgen, gaan de senioreninspecteurs persoonlijk langs om te horen of alles in orde is.