Stad Gent organiseert dagcentrum voor daklozen in congrescentrum ICC. "Voldoende plaats om afstand te kunnen houden"

In Gent zullen dak- en thuislozen vanaf maandag 16 november terecht kunnen in het congrescentrum ICC in het Citadelpark om zich op te warmen, een douche te nemen of iets te eten. Het congrescentrum wordt de komende dagen omgebouwd om zo plaats te bieden voor de mensen volgens de coronaregels. In het ICC vinden normaal gezien grote beurzen plaats. Door corona gaan die niet door en staan de grote zalen leeg. ICC bood zelf aan de stad te helpen en de locatie aan te bieden voor opvang.