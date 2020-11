Mantelzorg op heel jonge leeftijd: "Ik zorg al van mijn 9 jaar voor mijn vader", getuigt studente Bieke Baete 

De zorg voor haar vader neemt het grootste deel van haar tijd in beslag. Maar ze is ook studente. Ze is bezig met studies orthopedagogie aan de hogeschool in Gent en de combinatie van studeren en werken is niet altijd evident. Daarnaast is ze ook een gewone jonge vrouw, die dingen zou moeten doen die je normaal gezien doet op zo'n jonge leeftijd. "Afspreken met vriendinnen is niet evident. Het is een moeilijke balans moet ik toegeven."