Extra lange herfstvakantie is gedaan: wie mag er terug naar school, hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn de risico's?

Anderzijds begrijpt hij ook de gevolgen voor kinderen die niet naar school kunnen. "Het is een afweging van risico's." En dat hoor je ook bij virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht. Maar daar helt het over naar de andere kant. "Ik zie zowel voor- als nadelen en de heropening houdt een risico in, maar ik steun de beslissing wel", zegt Van Ranst. "Het alternatief, waarbij kinderen thuis moeten blijven, is ook verschikkelijk."

Ook Van Gucht laat verstaan dat het welzijn, de opvoeding en de opleiding van kinderen minstens even belangrijk is. "We volgen het goed op. Scholen zijn ook niet de motor van de coronapandemie, ze weerspiegelen vooral wat er gebeurt in de bevolking", klinkt het nog.

Bekijk hier een fragment van de persconferentie van Sciensano van vorige week vrijdag: