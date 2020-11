Tientallen burgers brutaal vermoord in noorden Ethiopië: regering en lokale overheid van Tigray geven elkaar de schuld

Zijn tegenstanders zijn het TPLF in Tigray. Dat was een verzetsbeweging tegen de federale communistische dictatuur in de jaren 70 en 80. In 1991 nam dat TPLF de macht over in Ethiopië, ondanks het feit dat Tigray slechts 6 procent van de bevolking omvat. Sindsdien regeerde het TPLF in een alliantie met andere etnische partijen tot 2018, toen Abiy Ahmed aan de macht en het tot een breuk kwam in de coalitie. Het TPLF zegt dat het gemarginaliseerd wordt door Abiy en trok zich terug in het thuisland Tigray.