Tientallen skeletten van dieren gevonden tijdens restauratiewerken in de Vooruit in Gent: "Opeens kwam er een schedel van een rund bovendrijven"

De 15-jaar durende restauratiewerken aan het kunstencentrum Vooruit in Gent zijn in het voorjaar gestart. In de eerste fase van de werken wordt de achterzijde van het gebouw aangepakt, waar de concertzaal zich bevindt, aan de kant van de Schelde. “De concertzaal vertoont al langer zware scheuren en zakt langzaam weg in de Schelde. Grote funderingswerken waren dus prioriteit”, legt Mieke Dumont uit.