Hogeschool UCLL belt startende studenten om hen te steunen in lockdown

“Per week worden er 800 studenten gebeld”, zegt Yano Truyers uit Hechtel-Eksel die deel uitmaakt van het team. In totaal zullen we 2534 studenten proberen te bereiken. “Vorige week hebben we een proef gedaan bij de studenten orthopedagogie. En daar kregen we veel positieve reacties. Een aantal studenten had nood aan ondersteuning en wordt nu opgevolgd”, aldus Yano.