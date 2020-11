Unizo Limburg wil dat winkelen op afspraak weer mogelijk wordt

In heel wat handelszaken kan je op dit moment je favoriet gerecht of de nieuwste cd bestellen via internet of telefoon. Je kan je aankopen daarna zelf ophalen of laten leveren. Maar volgens Unizo Limburg is dat niet voor elke ondernemer een oplossing, want een horloge, een juweel, een kledingstuk, een fiets, meubelen, … koop je niet zonder het eerst bekeken en geprobeerd te hebben.