In één jaar tijd wordt je leven overhoop gegooid: door de coronacrisis moet je met twee thuiswerken en je hebt daar ook nog drie kleuters rondlopen. Dat is het verhaal van George en Lisa. "Uitdagend positief", evalueren ze het afgelopen jaar. Maar wat ze echt gemist hebben? "Qualitytime met zijn twee." Linde Merckpoel deed hen even vergeten dat ze drie kinderen hadden. Bekijk de video hieronder.