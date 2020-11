Vijf poolvossen krijgen nieuwe thuis in dierenopvang Geraardsbergen: "Ze leefden jarenlang in krappe hokken"

De poolvossen kunnen voor een lange periode in Geraardsbergen blijven. "Als er een dierentuin is met veel plaats die ze kan opvangen, dan kunnen ze misschien wel op termijn daar heen. Dat is voorlopig niet aan de orde", zegt Van Lieferringe.

De poolvossen bezoeken is voor het grote publiek niet mogelijk, door corona. "We doen geleide groepsbezoeken en er is ook elk jaar een opendeurdag. We weten nog niet of die zal kunnen doorgaan."