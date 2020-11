Viroloog Marc Van Ranst: "Misschien kunnen we voor Kerstmis naar twee knuffelcontacten"

"Het zal geen gewone Kerstmis zijn", trapt Marc Van Ranst een open deur in. "We moeten ons daarbij neerleggen. In politieke kringen wordt erover nagedacht, met een beslissing op dit of volgend Overlegcomité, maar iedereen beseft dat de situatie nog steeds ernstig is."



"Het zal niet gaan om Kerstmis te vieren met meer mensen dan het eigen gezin. We mogen natuurlijk wel nog 1 knuffelcontact hebben (buiten het gezin). Misschien zullen we daar nog een knuffelcontact kunnen bijnemen met Kerstmis, maar dat hangt dan af van de coronacijfers."



Die cijfers evolueren goed. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaan in dalende lijn. "Maar we moeten voorzichtig zijn", zegt Van Ranst. "We zouden nu het effect moeten zien van de verstrengde maatregelen (op 29 oktober ging de lockdown light in, red.). Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe diep de curves gaan zitten."



"Het is nog 40 dagen voor Kerstmis, er kan nog veel gebeuren, maar we moeten realistisch zijn. Het aantal mensen in het ziekenhuis daalt, maar het aantal mensen op intensieve zorg zit nog altijd op zijn piek. Je hoopt dus dat mensen begrijpen dat de situatie nog altijd ernstig is."



Beluister hier het interview met viroloog Marc Van Ranst in "De ochtend":