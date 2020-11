Vlaanderen erkent opnieuw lokale geloofsgemeenschappen

Vlaanderen gaat vanaf september 2021 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Daarmee komt een einde aan de erkenningsstop die voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in 2017 had ingevoerd. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) heeft nu een voorontwerp van decreet klaar dat voorziet in nieuwe erkenningsvoorwaarden. Eén van de voorwaarden om erkend te worden is het verbod op buitenlandse financiering of staatsinmenging.