Vlaanderen investeert bijna 70 miljoen in renovatie opera Gent. "Dit is nodig in barre tijden", zegt minister van Erfgoed Diependaele (N-VA)

De Vlaamse regering benadrukt dat deze investering bewust gemaakt wordt in economisch moeilijke tijden. "Als overheid hebben we net nu, in deze onzekere en barre periode, een verantwoordelijkheid om ook in dergelijke grote projecten te stappen. Ze bieden werkgelegenheid in sectoren die onder vuur liggen", verklaart minister Diependaele. "Een modern operagebouw kan op termijn ook veel toeristen naar Vlaanderen lokken."

Ook stad Gent neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Ze koopt onder meer een gebouw van het oude vredegerecht om mee op te nemen in het renovatieproject. De werken aan de Gentse opera starten in 2024 en moeten 4 jaar later af zijn.