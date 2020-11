VRT komt cultuursector tegemoet: elke dag kwartier theater, muziek of dans op Eén en Canvas

"De VRT kreeg uit verschillende hoeken de vraag of we niets konden doen", aldus Goris. "Het moest iets worden waar de artiest iets aan heeft, maar de kijker ook. En iets wat haalbaar is, want ook wij zijn beperkt qua mogelijkheden." Uiteindelijk zijn dat dus "De Toots sessies" geworden. "We geven artiesten een dagelijks podium", klinkt het.