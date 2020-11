Genkse vzw bezoekt zeker 300 eenzame mensen van deur tot deur

Voor de Warmste Week zetten velen zich massaal in om een verschil te maken. Dat geldt ook voor vzw De Sfeer in Genk. Zij gaan bij de start van De Warmste Week in verschillende wijken op de deur kloppen, om te vragen hoe het met de mensen gaat. Voor mensen zonder computer is het vaak moeilijker hulp te zoeken of contacten te leggen en ze worden soms vergeten. “We hebben aan burgemeester Wim Dries toestemming gevraagd om ondanks corona toch buiten te komen”, vertelt coördinator Heidi Lowie.

“We hebben het op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, ook al eens gedaan. Toen is er aangebeld bij 218 woningen. Daar hebben we iedereen een zelfgemaakte kaart met een mooie spreuk op gegeven en een zelfgemaakt koekje. De reacties waren zo goed dat we het opnieuw wilden doen. Nu starten we wel tijdens De Warmste Week, maar we gaan daarna nog verder.” Voor het initiatief heeft de vzw drie kwetsbare wijken uitgekozen, ze beginnen in Termien.