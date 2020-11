Waarom vinden we Amerikaanse verkiezingen zoveel boeiender dan onze eigen Europese stembusslag

Creatief met titels zijn we in Europa voorts niet. Zelfs de voorzitters van het Europees Parlement (David Sassoli) en de Europese Centrale Bank (Christine Lagarde) noemen we allemaal President. Tussen haakjes: het Verdrag van Lissabon laat toe om het voorzitterschap van de Europese Commissie en de Europese Raad met elkaar te combineren. Dat is al één functie minder. Maar dat vinden veel lidstaten te verregaand. Ze zijn bevreesd voor te veel macht in de handen van één persoon. Misschien moeten we dan toch maar beginnen met enkele naamswijzigingen: de Speaker van het Europees Parlement en de Governor van de Europese Centrale Bank.

Meer revolutionair is de rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie, zoals dit ook feitelijk in de Verenigde Staten gebeurt. Dat zou ongetwijfeld een enorme boost geven en veel aandacht genereren. Maar zover zijn we in Europa nog lang niet. Talrijke nationale regeringsleiders zitten niet te wachten op een concurrent die dankzij zo’n rechtstreekse verkiezingen over een pan-Europese legitimiteit zou beschikken.