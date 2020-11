Sociale verkiezingen starten vandaag, en dat kan ook voor jou niet onbelangrijk zijn, maar waarom precies? 

Elk bedrijf of non-profitorganisatie (ziekenhuizen, scholen...) met 50 werknemers of meer is verplicht om een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (Preventiecomité) op te richten. Werken er meer dan 100 mensen, dan is ook de oprichting van een ondernemingsraad verplicht.



MAAR: het kan zijn dat er geen of te weinig kandidaten zijn of dat er net genoeg kandidaten zijn om alle zitjes in te vullen. Dan zijn verkiezingen ofwel onmogelijk, ofwel overbodig.



Het gaat dus hoofdzakelijk om bedrijven uit de privésector. Als je dus voor een overheidsbedrijf werkt, zal je niet kunnen deelnemen aan sociale verkiezingen. Tenzij je bijvoorbeeld bij De Lijn of de MIVB werkt, want daar worden wél verkiezingen georganiseerd.