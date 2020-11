Armeniërs steken hun huizen in brand voor de overdracht ervan aan Azerbeidzjan

De woede om de nederlaag is erg groot in Armenië. De voorbije dagen is bijna onafgebroken betoogd in de hoofdstad Jerevan tegen de regering van premier Nikol Pasjinian die het bestand aanvaard heeft. De Armeniërs voelen zich ook in de steek gelaten door Rusland, traditioneel een bondgenoot, maar deze keer hield Moskou zich lange tijd afzijdig, ondanks een militair bijstandsverdrag met Armenië. Dat verdrag gaat evenwel niet over de door Armeniërs gecontroleerde gebieden in Azerbeidzjan. Dat laatste land kon wel voluit rekenen op steun vanuit het verwante Turkije dat moderne wapens zoals drones leverde aan Azerbeidzjan. Dat land kon die wapens ook gemakkelijk betalen dankzij de inkomsten uit olie en gas van de Kaspische Zee. (Lees verder onder de foto).