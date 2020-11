Tien coronapatiënten komen om bij brand in Roemeens ziekenhuis

De brand brak in de vooravond uit op de dienst intensieve zorg van het ziekenhuis van Piatra Neamț, in het noordoosten van Roemenië. Na een uur was het vuur onder controle.

Volgens de eerste informatie zijn tien patiënten om het leven gekomen. Het gaat om mensen die beademd werden op de intensieve zorg. Zeven andere mensen - onder wie een dokter die de patiënten probeerde te redden - raakten zwaar gewond.

Volgens de Roemeense minister van Volksgezondheid is een kortsluiting hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de dodelijke brand. Het gezondheidssysteem in Roemenië is verouderd. Bovendien werd het getroffen ziekenhuis slecht beheerd, melden Roemeense media.