Weg met de hoofdtelefoon: nieuw toestel streamt geluid dat alleen jij kunt horen

"Het klinkt heel futuristisch, maar de wetenschap erachter bestaat eigenlijk al sinds de jaren 60", zegt ook Jamie Biesemans, hoofdredacteur van Forward Home Entertainment magazine in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Soundbeaming wordt al langer gebruikt. Bijvoorbeeld in bepaalde geluidsinstallaties die je op je tv kunt aansluiten voor een betere surround-ervaring." Wat wel vernieuwend is, is dat het nieuwe toestel je oren meevolgt.