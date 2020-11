Liveblog - Al meer dan 14.000 corona-overlijdens in België, "Scholen heropenen is berekend risico"

De heropening van de scholen maandag, na de verlengde herfstvakantie, houdt risico’s in. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) in “Terzake”. Vanaf maandag kunnen leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad secundair opnieuw volledig naar school, de tweede en derde graad secundair halftijds.

Het effect van de heropening van de scholen op de coronabesmettingen gaan we goed moeten opvolgen, zegt minister Vandenbroucke. "We gaan ervan uit dat als we voor het overige blijven doen wat we doen, en dat is een grote inspanning - cafés en restaurants die gesloten zijn, culturele sector die gesloten is, mensen die maar heel weinig contacten mogen hebben - dan is dat (heropening scholen, red.) een berekend risico."

"Maar als we erin slagen, dan zijn we erin geslaagd van tegelijk tegen dat virus te strijden en toch het onderwijs niet te laten stoppen", aldus minister Vandenbroucke in "Terzake".