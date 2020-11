Meer dan honderd recent ontdekte sarcofagen met mummies voorgesteld in Saqqara in Egypte

De opgravingen gaan overigens nog altijd voort en de ene ontdekking leidt volgens de egyptologen al snel tot een andere. Saqqara ligt enkele tientallen kilometer ten zuiden van de piramiden van Giza nabij de hoofdstad Cairo. Het grafveld is duizenden jaren lang in gebruik geweest. Een van de meest bekende monumenten in Saqqara is de trappiramide van farao Djoser die dateert uit het Oude Rijk rond 2.700 voor Christus. Die piramide was de voorloper van de latere echte piramides met vlakke zijkanten in Giza en andere plaatsen.