Orkaan Vamco doodt 53 mensen op de Filipijnen en vormt "oceaan van modder en water"

De tyfoon is van oost naar west over het eiland Luzon geraasd, niet ver van de hoofdstad Manila. Ook daar liepen delen van de stad onder water door de hevige regenval. Er waren rukwinden tot 165 kilometer per uur. Meer dan 400.000 mensen moesten uit hun huizen vluchten voor overstromingen en aardverschuivingen.

Vooral de streek ten noorden van Manila is getroffen. Daar zitten nog altijd 14.000 mensen in opvangcentra. Het zou nog lang duren vooraleer het water weggestroomd is. Veel mensen zitten al dagen op het dak van hun woning.

Het gaat om de 21e orkaan die dit jaar over de Filipijnen raast en de vijfde sinds oktober. De zwaarste orkaan die het land ooit getroffen heeft, was Haiyan in 2013. Toen vielen er 6.300 doden. (Lees verder onder de foto).