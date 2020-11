Federaal ziekenhuispersoneel krijgt extra premie van 985 euro

"Die aanmoedigingspremie verdienen al die mannen en vrouwen in onze ziekenhuizen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze tijdens de tweede golf leveren", stelt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) in een mededeling. "Niet omdat ze daar om vragen, wel omdat ze dat verdienen nu ze ons land voor de tweede keer recht houden."

Het bedrag wordt nog voor 31 december uitbetaald en gaat niet alleen naar verpleegkundigen, maar ook naar zij die in de ziekenhuizen instaan voor het onderhoud, de logistiek of de administratie. De extra premie, die samen met de sociale partners is uitgewerkt, komt bovenop de consumptiecheque van 300 euro. In de loop van volgend jaar zal er ook worden gewerkt aan de structurele verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de zorgsector.

Een belangrijk deel van het zorgpersoneel voelt zich echter in de steek gelaten, met name de mensen die in de woonzorgcentra en de gehandicapteninstellingen werken. Zij hebben nog geen tegemoetkoming gekregen. Dat zorgpersoneel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering. Nochtans was er geld beloofd, maar de onderhandelingen slepen al meer dan 4 maanden aan. De vakbonden roepen de Vlaamse regering op om nu snel over de brug te komen met geld.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal":