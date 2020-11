Raketten uit Tigray slaan in op luchthavens in nabijgelegen deelstaat Amhara in Ethiopië

Zeker is dat de strijd van de federale troepen tegen Tigray nu niet enkel beperkt blijft tot die noordelijke provincie. Amhara ligt net ten zuiden van Tigray en de troepen van de lokale overheid vechten met het Ethiopische federale leger tegen het TPLF in Tigray.

Veel liefde is er niet tussen beide provincies. Tigray met de stad Axum was lange tijd het centrum van het Ethiopische keizerrijk, maar dat verschoof nadien zuidwaarts naar Gondar in Amhara. Acht eeuwen lang was Amhara dan weer de spil van Ethiopië, zowel onder het keizerrijk als onder de communistische dictatuur van Mariam Mengistu. Toen die in 1991 verjaagd werd door het TPLF kwam het machtscentrum opnieuw in Tigray te liggen, tenminste tot het aan de macht komen van de huidige premier en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Abiy Ahmed. Die laatste heeft vorige week een offensief ingezet tegen Tigray.