Vaccinatiebewijs of sneltest voor u naar optreden of festival gaat? "Kan deel van oplossing zijn"

De testresultaten zouden dan bijvoorbeeld kunnen opgenomen worden in de bestaande Coronalert-app. "We hebben -toen het nog mocht- bij een tennistoernooi een test gedaan met een volautomatische toegangspoort die openging als je die app gedownload had", legt Van Esbroeck uit.

Zo'n systeem aangevuld met testresultaten of eventueel vaccinatiegegevens zou een goede oplossing kunnen zijn om toch weer grotere evenementen te organiseren, maar zover zijn we voor alle duidelijkheid nog lang niet. Door de coronamaatregelen ligt de hele sector zo goed als stil en verwacht wordt dat het nog wel even kan blijven duren.