Iedereen moet vanaf morgen pluimvee ophokken of afschermen na geval van vogelgriep in Oostende

In een vogelopvangcentrum in Oostende is gisteren het vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels. Het is nu dus vastgesteld dat het virus in ons land is. Daarom kondigt het voedselagentschap FAVV strengere maatregelen aan. Professionele pluimveehouders moesten hun dieren al ophokken sinds begin deze maand en particulieren moesten hun dieren al laten eten en drinken onder een net, maar vanaf morgen geldt die volledige ophokplicht ook voor particulieren.