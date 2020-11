VS-president Donald Trump groet vanuit zijn auto duizenden aanhangers in Washington

Ze zijn met duizenden afgezakt naar Washington. Over precieze aantallen is er nog niets bekend. Toch wordt verwacht dat het er veel zullen zijn.

President Trump had beloofd om op te dagen en dat heeft hij deels gedaan. Het konvooi van de president reed langs de betogers en hij groette hen vanuit zijn gepantserde auto. Of Trump later nog het woord richt tot de betogers, is niet duidelijk.

Trump heeft tot nu toe geweigerd om zijn nederlaag bij de verkiezingen te aanvaarden. Volgens hem is er fraude gepleegd en daarom zou de Democratische uitdager Joe Biden de verkiezingen gewonnen hebben. Veel aanhangers van Trump geloven dat, al is er tot nu toe weinig of geen enkel bewijs van fraude aangetoond. Overigens heeft Biden zowel in het aantal stemmen (vijf miljoen meer dan Trump) als in het aantal kiesmannen (306 tegen 232 voor Trump) een dergelijk grote voorsprong dat fraude een erg onwaarschijnlijke factor zou zijn. (Lees verder onder de foto).