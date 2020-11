Waalse gemeente verplicht mondmasker op lagere school, "Bij jonge kinderen niet vanzelfsprekend en geen tovermiddel"

Ook onder de verschillende experts is er gediscussieerd over een eventuele mondmaskerplicht in het lager onderwijs. Maar zij hebben besloten om zo'n verplichting op dit moment af te raden. "Jonge kinderen verplichten om een mondmasker te dragen is niet vanzelfsprekend", zegt viroloog Steven Van Gucht. "En het is belangrijk om andere doeltreffende maatregelen niet uit het oog te verliezen. De verluchting van de klaslokalen bijvoorbeeld."

Bovendien, zo stellen de experts, is het lang niet zeker, dat de lagere scholen een motor zijn voor een stijgend aantal besmettingen. "Onderzoeken daarover moeten goed geïnterpreteerd worden", zegt Van Gucht. "Besmettingen gebeuren vaker thuis of binnen de familie via een besmet familielid. Het is trouwens ook nog niet duidelijk hoe besmettelijk kinderen echt zijn."

Volgens Van Gucht is het ook belangrijk om niet zomaar beleid uit het buitenland te kopiëren. Zo zijn in Italië mondmaskers bijvoorbeeld ook verplicht in de lagere scholen. "Maar men mag geen paniekvoetbal spelen, het dragen van een mondmasker is geen toveroplossing." Het voeren van een integraal beleid, daar wil Van Gucht de nadruk op leggen. En met betrekking tot de mondmaskerplicht voor jonge kinderen wegen de voordelen niet op tegen de nadelen, klinkt het.