België en de EU moeten dringend actieve diplomatie opstarten om crisis in Ethiopië te voorkomen

Er is momenteel bitter weinig informatie over de ontwikkeling van het conflict en de gevolgen ervan voor de burgerbevolking. Vorige week werd de noodtoestand in de regio afgekondigd, waardoor in het gebied (dubbel zo groot als België, 6 miljoen inwoners) geen journalisten zijn toegelaten. We kunnen onmogelijk communiceren met onze collega's en vrienden ter plekke. De elektriciteits-, internet- en telefoonnetwerken werden afgesloten. Alle banken in Tigray zijn gesloten, net als de wegen die Tigray met de rest van het land verbinden.



Gevalideerde cijfers zijn er niet, maar we vermoeden dat op één week tijd vele burgers het leven hebben gelaten, dat vele anderen gewond zijn geraakt en dat mensen in Tigray en andere delen van Ethiopië bang zijn voor hun toekomst.