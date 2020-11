Topman katholiek onderwijs: "Kerstexamens belangrijk om te kijken waar leerlingen staan, verwacht meer heroriënteringen"

Morgen gaan de scholen opnieuw open na een verlengde herfstvakantie. De leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair zullen opnieuw volledig naar school kunnen gaan, vanaf het derde middelbaar moeten leerlingen halftijds thuis les volgen.

Binnen een goeie drie weken komt de examenperiode voor de kerstvakantie er dan alweer aan, de eerste volledige examenreeks van het schooljaar. "En het is belangrijk om die te kunnen laten doorgaan", stelt Lieven Boeve. "De pedagogische situatie was niet optimaal in september en oktober en is nu ook niet optimaal. Het zal zeer belangrijk zijn om van de examens en deliberaties gebruik te maken om te kijken waar onze leerlingen werkelijk staan."

Na de examens en deliberatie zullen scholen een stand van zaken kunnen opmaken. "We weten dat er in bepaalde gevallen in juni nogal voorzichtig gedelibereerd is. Na de kerstexamens zullen we eventueel waar nodig met de ouders en leerling in gesprek gaan om te kijken of de leerling al dan niet geheroriënteerd moet worden", aldus Boeve. "Andere jaren zijn er ook heroriënteringen met kerst. Ik denk dat er nu wellicht wel wat meer zullen zijn."