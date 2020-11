Bokrijk uitzonderlijk open tot einde van het jaar

Nadat de opening eerder al tot en met zondag werd verlengd, zal Bokrijk nu tot het einde van het jaar open blijven voor bezoekers. Tijdens de herfstvakantie zijn er heel wat mensen naar het openluchtmuseum en de buitenspeeltuin gekomen. Er kwamen ruim 30.000 wandelaars langs. Het openluchtmuseum heeft een coronaproof wandelroute ingericht. Bezoekers kunnen er in een lus wandelen en moeten er geen mensen kruisen. Je kan ook online de druktebarometer bekijken, en zien wat de drukte op de parking is en hoeveel mensen er in de speeltuin zijn.

Samen met het Dommelhof wordt er intussen ook gewerkt aan een winterevenement, met theater en ook licht en geluid. Het is nog afwachten of de Veiligheidsraad dat toelaat, die beslissing valt eind deze maand.