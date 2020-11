Duivin New Kim met 1,6 miljoen euro duurste ter wereld, hoogste bieder kocht eerder ook al recordduif Armando

Een aanzienlijk deel van die 3,7 miljoen euro is dus al voor één duif. Een anonieme Chinese koper legt 1,6 miljoen euro neer voor de duivin New Kim. Ze is daarmee de duurste geveilde duif. Het vorige record stond op naam van topduif Armando waarvoor 1,2 miljoen euro betaald was. "Normaal is een mannetjesduif meer waard, omdat daar meer nakomelingen mee kunnen gekweekt worden. Een vrouwtje is beperkt in het aantal eitjes", zegt Gyselbrecht. "In verhouding is New Kim dus nog duurder."