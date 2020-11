"Veteranen van de coronawinter" in opvallende preventiefilmpjes: "Onze zetel was onze frontlinie, geduld ons wapen"

Zo komt Anton Lehmann, een oudere man, aan het woord die naar eigen zeggen 22 jaar was en student toen de tweede coronagolf losbarstte. "De toekomst van het land lag in onze handen", vertelt hij in het Duits. "We hebben al onze moed verzameld en gedaan wat van ons verwacht werd: niets." Tussendoor zijn beelden te zien van de jonge Anton die op de zetel zit tv te kijken. "Onze zetel was onze frontlinie. Geduld ons wapen. We zijn helden geworden in die coronawinter van 2020."



Bekijk de video (in het Duits) hieronder: