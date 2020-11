Farah El Bastani, styliste van Ella Leyers: "Ik wil een rolmodel zijn"

"Ik ben er mij van bewust dat ik een bijdrage kan leveren aan het creëren van beelden in onze maatschappij." Inclusiviteit is dan ook een stokpaardje voor de styliste. "Meer kleur, meer jonge mensen die nog niet gezien worden, de LGBTQ-gemeenschap steunen... Inclusiviteit is heel divers."

Ondertussen is het uitkijken naar die laatste outfit van Ella Leyers in de finale-aflevering van De Slimste Mens Ter Wereld. Hoe die eruit zal zien, is voorlopig nog geheim maar in De Zevende Dag lichtte El Bastani een tipje van de sluier op: "Ik kan al wel verklappen dat ik voor dit ontwerp dicht bij huis blijf. We gaan voor iets Belgisch."