Hoofd van de Griekse god Hermes duikt op bij wegenwerken in Athene

Vrijdag is bij werken in de Griekse hoofdstad Athene een marmeren hoofd van de god Hermes ontdekt. Het ministerie van Cultuur is erg tevreden met de nieuwe archeologische vondst onder het voetpad van een drukke winkelstraat. Hermes of Mercurius was de bode van de Griekse goden en de beschermer van de reizigers.