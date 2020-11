Interim-president Manuel Merino neemt ontslag na vier dagen: politieke chaos in Peru lijkt compleet

Er worden wel meer presidenten de laan uitgestuurd in Peru, maar twee op nog geen week tijd is zelfs in Lima veel. De crisis begon maandag toen de populaire centrumfiguur Martin Vizcarra na beschuldigingen over corruptie als president ontslag moest nemen. Vizcarra ontkent die aantijgingen en was zelf een campagne tegen de corruptie begonnen. Dat heeft hem wel in conflict gebracht met een groot deel van de parlementsleden.