Tien twintigers betrapt op lockdownfeestje in Essen, "Op het moment dat de pizza's geleverd werden"

Gisterenavond zijn tien twintigers betrapt op een lockdownfeestje in het groengebied de Wildertse Duintjes in Essen in de provincie Antwerpen. "Op het moment dat onze ploegen aankwamen werden er juist pizza's geleverd", klinkt het in een persbericht van de politie. "Er konden eerst maar 4 personen aangetroffen worden, maar nadien werden er nog eens 6 personen uit de struiken gehaald."