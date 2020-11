Minister van Onderwijs Weyts werkt aan aparte teststrategie voor scholen: "Miljoen sneltests nodig en toegezegd"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is "een eigen teststrategie" aan het opstellen voor de scholen. "Met de Vlaamse regering hebben we vier miljoen sneltests besteld, ik denk dat we er daar een miljoen van nodig hebben en dat is toegezegd. Ik vraag ook aan de federale regering of Rode Kruis-vrijwilligers die sneltesten zouden mogen afnemen", zegt hij in "De zevende dag".