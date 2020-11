Nieuwe boogbrug van 1.000 ton staal geplaatst in Lummen

Het gaat in Lummen om een brug van 1.000 ton staal. Een huzarenwerk, volgens Frieda Brepoels van de Vlaamse Waterweg, om die te installeren. "Het is toch altijd een heel spektakel. De vorige brug is nog maar 5 maanden geleden afgebroken. Dan is er een nieuwe brug gemonteerd in een atelier. De stukken zijn dan naar deze locatie vervoerd over het water. En dan in constructie gezet." En dan volgt nog een minuscuul werk: de brug op de brughoofden monteren. Als alles goed gaat met de verdere afwerkig, dan kunnen auto's in maart over de brug rijden, fietsers kunnen er misschien al in januari over, als dat veilig kan. Er wordt voor hen een extra inspanning gedaan, want de brug is een belangrijke verbinding in de buurt.