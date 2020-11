Oude foto's op elektriciteitskasten brengen het Rumst van vroeger weer tot leven

De elektriciteitskasten werden vaak het slachtoffer van vandalisme, vaak graffiti. Het gemeentebestuur laat ze nu bekleden met oude foto's van de plek waar ze zich bevinden. Daarvoor kreeg het de hulp van de lokale heemkundige verenigingen "De Root" en "Rumesta".



"Met die foto's maken we het straatbeeld mooier en laten we de Rumstenaren een tripje naar het verleden maken," zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V). "Op de foto zie je hoe de plek waar je staat er vroeger uitzag. Soms zijn de plekken nog herkenbaar, soms bijna niet en is er wat meer fantasie nodig om het je voor te stellen."

"Ze tonen hoe hard onze gemeente de voorbije honderd jaar veranderd is en welke evolutie we doormaakten", zegt Geert Antonio (N-VA), schepen bevoegd voor Openbaar domein. "Onder meer het vroegere openluchtzwembad "Rumst bad", een luchtfoto van de wijk Predikherenvelden en een zicht op het kruispunt van de Molenstraat en de Eikenstraat zijn reeds te zien. Later zullen nog andere nutskasten met historische foto's bekleed worden."