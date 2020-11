Overlijden Simoens doet Vlaanderen terugdenken aan zondagavond en "Vragen staat vrij": "Het is zondag nu. En stil"

Het is intussen al 27 jaar geleden dat Lutgart Simoens voor het laatst "Vragen staat vrij" presenteerde, maar heel wat mensen zijn haar stem duidelijk nog niet vergeten. VRT-journalist Xavier Taveirne op Twitter: "Zondagavond. [...] We luisterden naar Vragen Staat Vrij. Het is zondag nu. En stil. Rust zacht."

Collega Wim De Vilder vult aan: "Vragen Staat Vrij is voor mij de zondagse avondlijke rit van thuis naar mijn kot. Lutgart Simoens weerklonk uit de autoradio van mijn vader."

Radiopresentator Sven Ornelis heeft het over de "mooiste stem" uit zijn jeugd. Ook hij herinnert zich hoe hij de zondagavond "bij Pepe Pierke en Meme Julia" luisterde naar het programma van Lutgart Simoens op Radio 2.

"Rouwen staat vrij", maakt sportjournalist Karl Vannieuwkerke ervan.