Strijders uit Tigray schieten raketten af op Eritrea: conflict in Ethiopië wordt nu internationaal

Werkten die in de jaren 70 en 80 samen tegen de marxistische dictatuur van Mariam Mengistu in Ethiopië, dan veranderde dat nadat Tigray daar de macht had overgenomen en Eritrea onafhankelijk was geworden. Vooral tussen 1998 en 2000 woedde er een erg bloedige grensoorlog tussen het door Tigray geleide Ethiopië en Eritrea. Nadat de macht in Ethiopië verschoof van Tigray naar huidig premier Abiy Ahmed, is dat echter veranderd.

Tigray is de meest noordelijke provincie in Ethiopië en deelt een lange grens met Eritrea. Als het conflict oplaait dan zitten de troepen van Tigray te vechten op twee fronten: in het noorden tegen Eritrea en in het zuiden tegen het Ethiopische leger en verwante milities. Hoe dan ook lijkt de oorlog zich nu ook al vrij snel buiten Ethiopië uit te breiden.