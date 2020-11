Turkse president Erdogan daagt EU en Griekenland uit met uitspraken over Cyprus en olie en gas in de Middellandse Zee

Varosha werd bij het begin van de Turkse invasie in het noorden van Cyprus in 1974 verlaten, maar was onlangs opengesteld. Het ligt in Turks-Cyprus, net ten noorden van de demarcatielijn en dus vlakbij Grieks-Cyprus. Die symbolische picknick wordt door de Grieks-Cyprioten als een uitdaging beschouwd en de (Grieks)-Cypriotische president Nicos Anastasiadis had het over "een zware provocatie zonder precedent" en "een schending van de resoluties van de Verenigde Naties".